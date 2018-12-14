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محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، اجتماعه الرابع لعام (1439/ 1440هـ) (2018م)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس؛ حيث استعرض البنك أمام رئيس المجلس وأعضائه عددًا من المواضيع من أبرزها: مشروع التعديلات المقترحة على استراتيجية البنك ونظامه، والخطة التنفيذية لبرنامجَي: (الأسر المنتجة)، و(برنامج تمويل الجمعيات التعاونية)؛ حيث ناقش المجلس هذه المواضيع واتخذ حيالها عدداً من القرارات، ويكثف المجلس جهوده لإحداث نقلة نوعية في أعمال البنك، لتتواكب مع الحراك التنموي ودور البنك المعنيّ بالتمكين الاقتصادي لفئاته المستهدفة التي تتواءم مع أهداف رؤية المملكة (2030) وبرامج التحول المنبثقة منها".

بنك التنمية الاجتماعية يناقش برنامجَي الأسر المنتجة وتمويل الجمعيات التعاونية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-14 عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، اجتماعه الرابع لعام (1439/ 1440هـ) (2018م)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس؛ حيث استعرض البنك أمام رئيس المجلس وأعضائه عددًا من المواضيع من أبرزها: مشروع التعديلات المقترحة على استراتيجية البنك ونظامه، والخطة التنفيذية لبرنامجَي: (الأسر المنتجة)، و(برنامج تمويل الجمعيات التعاونية)؛ حيث ناقش المجلس هذه المواضيع واتخذ حيالها عدداً من القرارات، ويكثف المجلس جهوده لإحداث نقلة نوعية في أعمال البنك، لتتواكب مع الحراك التنموي ودور البنك المعنيّ بالتمكين الاقتصادي لفئاته المستهدفة التي تتواءم مع أهداف رؤية المملكة (2030) وبرامج التحول المنبثقة منها". 14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440 05:32 PM برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، اجتماعه الرابع لعام (1439/ 1440هـ) (2018م)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس؛ حيث استعرض البنك أمام رئيس المجلس وأعضائه عددًا من المواضيع من أبرزها: مشروع التعديلات المقترحة على استراتيجية البنك ونظامه، والخطة التنفيذية لبرنامجَي: (الأسر المنتجة)، و(برنامج تمويل الجمعيات التعاونية)؛ حيث ناقش المجلس هذه المواضيع واتخذ حيالها عدداً من القرارات، ويكثف المجلس جهوده لإحداث نقلة نوعية في أعمال البنك، لتتواكب مع الحراك التنموي ودور البنك المعنيّ بالتمكين الاقتصادي لفئاته المستهدفة التي تتواءم مع أهداف رؤية المملكة (2030) وبرامج التحول المنبثقة منها".

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المصدر : الخليج 365