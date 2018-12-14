النصر يضرب الرائد برباعية نظيفة.. ويواصل مطاردة المتصدر

محمد بن مسعود - الدمام - تصوير : ماجد البقمي

ضرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، نظيره بنادي الرائد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وجاء الرائد في المركز الحادي عشر بـ12 نقطة.

وفرض النصر سيطرته طولاً وعرضاً على مجريات الشوط الأول، ولم يترك لضيفه مساحة التحرك لبناء هجمة صحيحة، وافتتح مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله التسجيل مبكراً من نقطة الجزاء عند الدقيقة الثامنة، وعاد "حمد الله" بهدف آخر بعد تمريرة زميله أحمد موسى مع الدقيقة 45، وبعده بدقيقة قدّم "حمد الله" جهداً في منتصف الملعب بالضغط العالي على حامل الكرة، أثمر عن قطعه للكرة ومررها في المساحة الخالية لزميله نور الدين مرابط، منفرداً بحارس الرائد عز الدين دوخة الذي أغلق الزاوية على "مرابط"؛ مما اضطره للتمرير للقادم من الخلف عبدالرزاق حمد الله والذي أودعها بدوره الشباك معلناً الهدف الثالث لفريقه؛ لينتهي الشوط الأول بهاتريك للنجم حمد الله دون مقابل للضيوف.

بدأ الشوط الثاني وسط استسلام لفريق الرائد بعد النتيجة الثقيلة في الشوط الأول ومع أول الدقائق، أرسل الظهير الأيسر العائد حمد آل منصور كرة عالية لزميله "حمد الله"، استلمها بكنترول رائع على مشارف منطقة الجزاء، وأودعها الشباك مباشرة؛ معلناً الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 46، حاول مدرب الرائد لملمة شتاته بعدة تغييرات، وأعطت حرية لبعض اللاعبين وسط الملعب؛ مما أدى لتوالي الهجمات على مرمى الرائد أبرزت نجومية؛ ملفتة للحارس الدولي السابق وليد عبدالله الذي عاد لحراسة الفريق النصراوي، وأعاد للأذهان مستوياته المميزة في المواسم الماضية، ورد هيلدر بتأمين مناطقه الخلفية بإدخال عبدالعزيز الجبرين بديلاً عن يحيى الشهري؛ مما حجم خطورة الرائد فيما تبقى من زمن المواجهة؛ لتنتهي المواجهة براعية نظيفة لأصحاب الضيافة.