بثلاثية في شباك الفيحاء.. التعاون يصعد للمركز الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الفيحاء بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع الأهلي بعدد النقاط، وجاء الفيحاء في المركز الحادي عشر بـ12 نقطة.

حقق تاوامبا الهدف الأول للتعاون عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من جهاد الحسين ليحولها بكعب قدمه داخل الشباك كهدف أول.

وفي الدقيقة 50 أضاف تاوامبا الهدف الثاني للتعاون من رأسية إثر عرضية داخل المنطقة حولها برأسه في الناحية اليسرى للحارس.

وفي الدقيقة 77 أضاف تاوامبا الهدف الثالث له في المباراة من ركلة جزاء، واضعًا الكرة على يمين الحارس.