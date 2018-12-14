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انت الان تتابع بثلاثية في شباك الفيحاء.. التعاون يصعد للمركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الفيحاء بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع الأهلي بعدد النقاط، وجاء الفيحاء في المركز الحادي عشر بـ12 نقطة.
حقق تاوامبا الهدف الأول للتعاون عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من جهاد الحسين ليحولها بكعب قدمه داخل الشباك كهدف أول.
وفي الدقيقة 50 أضاف تاوامبا الهدف الثاني للتعاون من رأسية إثر عرضية داخل المنطقة حولها برأسه في الناحية اليسرى للحارس.
وفي الدقيقة 77 أضاف تاوامبا الهدف الثالث له في المباراة من ركلة جزاء، واضعًا الكرة على يمين الحارس.
بثلاثية في شباك الفيحاء.. التعاون يصعد للمركز الثالثعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2018-12-14
تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الفيحاء بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع الأهلي بعدد النقاط، وجاء الفيحاء في المركز الحادي عشر بـ12 نقطة.
حقق تاوامبا الهدف الأول للتعاون عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من جهاد الحسين ليحولها بكعب قدمه داخل الشباك كهدف أول.
وفي الدقيقة 50 أضاف تاوامبا الهدف الثاني للتعاون من رأسية إثر عرضية داخل المنطقة حولها برأسه في الناحية اليسرى للحارس.
وفي الدقيقة 77 أضاف تاوامبا الهدف الثالث له في المباراة من ركلة جزاء، واضعًا الكرة على يمين الحارس.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
05:21 PM
في الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان
تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الفيحاء بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع الأهلي بعدد النقاط، وجاء الفيحاء في المركز الحادي عشر بـ12 نقطة.
حقق تاوامبا الهدف الأول للتعاون عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من جهاد الحسين ليحولها بكعب قدمه داخل الشباك كهدف أول.
وفي الدقيقة 50 أضاف تاوامبا الهدف الثاني للتعاون من رأسية إثر عرضية داخل المنطقة حولها برأسه في الناحية اليسرى للحارس.
وفي الدقيقة 77 أضاف تاوامبا الهدف الثالث له في المباراة من ركلة جزاء، واضعًا الكرة على يمين الحارس.
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المصدر : الخليج 365
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