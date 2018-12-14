السعودية اليوم / إغلاق أربع مطاعم بالسيح ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"



السيح 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم 4 مطاعم بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

وشدّد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات.

وأفاد أن هذه الجولة الرقابية الميدانية أسفرت عن مصادرة كميات من المواد الغذائية ، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

// انتهى //

18:00ت م

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السيح 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم 4 مطاعم بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.وشدّد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات.وأفاد أن هذه الجولة الرقابية الميدانية أسفرت عن مصادرة كميات من المواد الغذائية ، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.// انتهى //18:00ت م0111

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