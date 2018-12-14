سبعة قتلى وثلاثة أسرى من مليشيا الحوثي الإنقلابية في معارك مع الجيش اليمني بشمالي محافظة الضالع



عدن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

قُتل وأُسر عشرة من مسلحي الإنقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح أورده موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية : إن وحدات من الجيش شنت قصفاً مدفعياً استهدف تعزيزات للمليشيا الإنقلابية المدعومة من إيران بموقع خارم في قرية الحقب جنوب مديرية دمت .

وأسفر القصف وفقا للمصدر عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا الإنقلابية ، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وأسرت قوات الجيش اليمنية، بحسب المصدر، ثلاثة حوثيين، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية كرش جنوب المديرية ذاتها.

// انتهى //

18:00ت م

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عدن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسقُتل وأُسر عشرة من مسلحي الإنقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.وقال مصدر عسكري يمني في تصريح أورده موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية : إن وحدات من الجيش شنت قصفاً مدفعياً استهدف تعزيزات للمليشيا الإنقلابية المدعومة من إيران بموقع خارم في قرية الحقب جنوب مديرية دمت .وأسفر القصف وفقا للمصدر عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا الإنقلابية ، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.وأسرت قوات الجيش اليمنية، بحسب المصدر، ثلاثة حوثيين، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية كرش جنوب المديرية ذاتها.// انتهى //18:00ت م0110

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