السعودية اليوم / رئيسة الوزراء البريطانية تؤكد أن المغادرة دون إتفاق لا تخدم مصالح الجميع



لندن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن مغادرة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي دون إتفاق لا تخدم مصالح الطرفين.

وأشارت ماي في تصريح صحفي من بروكسل بخصوص مفاوضات البريكزيت إنها إتفقت مع القادة الاوربيين على العمل المشترك من أجل التوصل إلى إتفاق بشأن العلاقة المستقبلية في أسرع وقت، وذلك من أجل تجنب تفعيل بند "الخطة الإحتياطية" الذي يلاقي رفضاً كبيراً من قبل البرلمان البريطاني .

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن الإتحاد الأوروبي ابدى تفهمه لقلق لندن من بعض بنود الاتفاق وجدد إلتزامه بمواصلة التشاور حول أفضل الطرق من أجل التوصل الي حل للقضايا محل الخلاف .

// انتهى //

17:47ت م

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لندن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن مغادرة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي دون إتفاق لا تخدم مصالح الطرفين.وأشارت ماي في تصريح صحفي من بروكسل بخصوص مفاوضات البريكزيت إنها إتفقت مع القادة الاوربيين على العمل المشترك من أجل التوصل إلى إتفاق بشأن العلاقة المستقبلية في أسرع وقت، وذلك من أجل تجنب تفعيل بند "الخطة الإحتياطية" الذي يلاقي رفضاً كبيراً من قبل البرلمان البريطاني .وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن الإتحاد الأوروبي ابدى تفهمه لقلق لندن من بعض بنود الاتفاق وجدد إلتزامه بمواصلة التشاور حول أفضل الطرق من أجل التوصل الي حل للقضايا محل الخلاف .// انتهى //17:47ت م0106

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