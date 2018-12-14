السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عناصر داعمه للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة تبسة شرق الجزائر، ستة عناصر داعمه للجماعات الإرهابية .

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن قواتها بمحافظتي تمنراست وعين قزام أوقفت ستة مهربين وحجزت معدات وأغراض مختلفة لديهم ، كما أوقفت أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة .

// انتهى //

17:45ت م

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الجزائر 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة تبسة شرق الجزائر، ستة عناصر داعمه للجماعات الإرهابية .وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن قواتها بمحافظتي تمنراست وعين قزام أوقفت ستة مهربين وحجزت معدات وأغراض مختلفة لديهم ، كما أوقفت أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة .// انتهى //17:45ت م0105

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