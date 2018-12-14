

تونس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

اقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 09ر0% ليصل عند 20ر7283 نقطة.

وأفادت معطيات من موقع البورصة أن حجم التعاملات قد بلغ 481ر5 مليون ديناراً تونسياً, وسط ارتفاع آسهم 28 شركة وانخفاض أسهم 30 أخرى واستمرار أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها.

// انتهى //

17:45ت م

0103



تونس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واساقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 09ر0% ليصل عند 20ر7283 نقطة.وأفادت معطيات من موقع البورصة أن حجم التعاملات قد بلغ 481ر5 مليون ديناراً تونسياً, وسط ارتفاع آسهم 28 شركة وانخفاض أسهم 30 أخرى واستمرار أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها.// انتهى //17:45ت م0103

شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادي / بورصة تونس تقفل على ارتفاع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .