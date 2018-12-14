السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني المكلف يلتقي وزير التجارة الدولية البريطاني



لندن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم في لندن وزير التنمية الدولية البريطانية الدكتور ليام فوكس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها, بالإضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:22ت م

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لندن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم في لندن وزير التنمية الدولية البريطانية الدكتور ليام فوكس.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها, بالإضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:22ت م0100

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