السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال باكستان



إسلام آباد 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان .

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال يقع في سلسلة جبال هندوكوش في أقصى شمال باكستان، مبيناً أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال .

وأضافت أن سكان مناطق بيشاور ووادي سوات ومالاكند وبونير ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه شعروا بالزلزال .

// انتهى //

17:13ت م

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إسلام آباد 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان .وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال يقع في سلسلة جبال هندوكوش في أقصى شمال باكستان، مبيناً أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال .وأضافت أن سكان مناطق بيشاور ووادي سوات ومالاكند وبونير ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه شعروا بالزلزال .// انتهى //17:13ت م0099

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