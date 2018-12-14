شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعية التاريخية .. تخطف الأنظار في" الفورمولا E " والان نبدء بالتفاصيل

نطلاق فعاليات مهرجان سباق "السعوديّة للفورمولا إي- الدرعية" التي تستمر أحداثها حتى بعد غد السبت ، يتبادر إلى ذهن كل زائر وزائرة للدرعية ما تتسم به من مباني تاريخية وطراز معماري جمع بين الأصالة والحداثة إلى جانب أن تأسيس المملكة يعود إلى بدايات تأسيس الدرعية وامتدادها القديم في المكان والزمان.

الدرعية تمثل رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة ، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى وكانت عاصمة لها، ولقد شكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية، وبالتالي فهي اليوم تشد أنظار العالم للمشاهدة أكبر الفعاليات العالمية البارزة وترسم من خلالها المملكة قصة نجاح وتوحيد ونماء وتنمية جعلت المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة إلى جانب عرض ما تمتاز به المملكة من تاريخ عظيم جسدته أيادي سعودية تشارك في هذه الفعالية ببرامج إثرائية كانت محط إعجاب الكثير من الزوار من اليوم الأول.

وتشهد الدرعية فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية متعددة في مهرجان "الفورمولا إي"، الذي يعد من أهم المهرجانات العالمية النخبوية التي تساهم في حضور المملكة بين دول العالم القادرة على تنظيم أكبر السباقات والمهرجانات والمناسبات العالمية في ظل ما تشهده من نهضة في كل الجوانب التنموية.

و سباق الفورمولا إي - الدرعية يعد نافذة للعالم يرى من خلالها ما وصلت إليه المملكة من تطور في كل الأصعدة واستعدادها لإستقبال كل سكان الكرة الأرضية الراغبين في السياحة والمعرفة ودخول السوق السعودية للإستثمار والمنافسة في ظل رؤية سعودية طموحة قادرة على أن تجعل السعودية أيقونة للعالم في كل المجالات إلى جانب أهميتها الدينية لكل المسلمين في العالم.

ويمكن للزوار القادمين من خارج المملكة وداخلها التواصل مع الشركات السياحية في المملكة للوصول إلى " الفورمولا إي " وفق إجراءات ميسرة من قبل كافة القطاعات الحكومية والخدمية وعبر منافذ البيع العالمية للوصول إلى مركز السباق والفعاليات التي تتجه إليه بطولة سباقات فورمولا إي للسيارات الكهربائية، التي تعتبر أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والمعروفة باسم "ABB FIA Formula E” إلى الدرعية في المملكة ، لإقامة المباراة الافتتاحية للموسم الخامس، حيث سينطلق فيها 11 فريقًا و22 سيارة Gen2 كهربائية إلى المضمار لأول مرة على الإطلاق.

ويحدث منافسات سباقات "الفورمولا إي" في شوارع أكثر المدن شهرة مثل نيويورك وهونكونج وباريس والآن في منطقة الرياض وبالدرعية خصيصاً حيث سينطلق فيها 11 فريقًا و22 سيارة Gen2 كهربائية إلى المضمار الذي يبلغ طوله 2.495 كم في مسابقة من أجل الفوز بالمركز الأول لهذا الموسم