شكرا لقرائتكم خبر عن "اتفاق ستوكهولم ".. خطوة على طريق الحل السياسى فى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

• المملكة ترحب وتؤكد دعمها المستمر للحل السلمى الشامل

• ولى العهد لعب دوراً كبيراً واساسياً فى التوصل إلى الاتفاق

• تسليم ميناء الحديدة خطوة هامة لحماية الملاحه بالبحر الاحمر

رحبت المملكة بالإتفاق المعلن عنه في السويدية ستوكهولم أمس ، مؤكدة على سياستها في السعي من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة ، وأنها ملتزمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ، بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه ، و تتطلع المملكة إلى التوصل لاتفاق حول النقاط التي لم يتم التوافق عليها.

وقد لعب سمو ولى العهد دوراً كبيراً جداً وأساسياً في الجهود التي أدت للتوصل إلى هذا الاتفاق مؤكداً بذلك دور المملكة ومكانتها في دعم كل ما من شأنه مساعدة الشعب اليمني الشقيق.

وحسبما يرى الخبراء فإن التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن بقيادة المملكة قد تشكل لتحقيق الأمن والاستقرار ومستمر حتى تحقيق أهدافه، وعلى الحوثيين اليوم تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول لحل سياسي شامل بناء على قرار مجلس الأمن 2216.

وقال الخبراء أن تسليم مدينة الحديدة وتسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة هامة في أمن وحماية الملاحه البحرية في البحر الاحمر

كما أن تسليم ميناء الحديدة خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني والمملكة ظلت وستظل اكبر داعم للشعب اليمني من خلال المساعدات الانسانية او جهود اعادة الاعمار .

- كانت المملكة تدعو إلى حل سياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2216 ودعمت مجهودات المبعوث الأممي السابق، كما تدعم مجهودات المبعوث الأممي الحالي