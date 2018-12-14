شكرا لقرائتكم فيديو وصور..”المواطن” ترصد ربيع أم البرك تكتسي الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

تشهد مراكز وقرى أم البرك والقاحة جنوب غرب المدينة المنورة ، هذه الأيام، إقبالًا كبيرًا من المتنزهين وعشاق الطبيعة، نظرًا للمناظر الخلابة والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة بالفترة السابقة.

وبدأ المتنزهون في الاستمتاع بقضاء إجازة نهاية الأسبوع في المنطقة.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365 ” صوراً وفيديوهات لمشاهد تلك الجبال الساحرة، والسهول الخلابة؛حيث بدأ الربيع يكسو أرضها ليضيف عليها مزيجاً من الجمال الطبيعي.

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