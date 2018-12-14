شكرا لقرائتكم السفارة في أستراليا تحذر من إعصار مدمر يستمر 4 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت السفارة السعودية لدى أستراليا جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين هناك إلى توخي الحيطة والحذر نظرًا لقرب مرور إعصار OWEN الاستوائي على الولاية الشمالية وولاية كوينزلاند.

وقالت السفارة في تنبيه لها إن الإعصار سيكون مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح شديدة ومن المتوقع أن يستمر 4 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

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