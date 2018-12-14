صور.. طريقة الوصول إلى حافلات النقل الترددي من وإلى الدرعية

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الدرعية

يواصل عشاق الإثارة متابعة فعاليات سباق فورمولا E على مضمار الدرعية، حيث بإمكانهم الاستفادة من خدمات النقل الترددي من وإلى الفعاليات في مواقف جامعة الملك سعود عبر الحافلات.

ويمكن الوصول إلى مواقف الحافلات عبر الرابط التالي (هنا)

والمعروف أن سباق فورمولا E هو من فئة سباقات التي تستخدم فيها السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية فقط، وانطلقت فكرته عام 2011 وتم الاعتراف به من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.

وأقيمت أول بطولة في عام 2014 في العاصمة الصينية بكين، ويحصل أعلى 3 متسابقين يصوت لهم الجمهور على كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية لمدة 5 ثوان في النصف الثاني من السباق.

ويساهم هذا الحدث الفريد في أن تنضم الدرعية التاريخية إلى المدن الكبرى مثل نيويورك وباريس وبرلين وروما ومونت كارلو وهونغ كونغ، في استضافة سباقات فورميلا إي العالمية.

وتسهم استضافة المملكة للبطولات الدولية الكبرى بحضور الإعلاميين الدوليين في نقل الصورة الحقيقية للمملكة وشعبها إلى العالم.

وقد تم تجهيز مضمار الدرعية الذي يستضيف المنافسات لهذا الغرض ويبلغ طوله 2.495 كم، حيث يسعى المتسابقون بكل حماس للفوز بالمركز الأول لهذا الموسم.

ويمكن سباق فورميلا إي جميع الحاضرين من الاستمتاع بتجارب ومغامرات تفاعلية وابتكارات مذهلة من بعض العلامات التجارية الرائدة في العالم تتيح خيارات متعددة لضمان استمتاع جميع الأفراد والعائلات.

يذكر أن الفعاليات انطلقت أمس فيما تتواصل فعاليات المهرجان الكبير اليوم، حيث فتحت الفعالية أبوابها في تمام الساعة الـثانية بعد الظهر متيحة للزوار التمتع بأروع تجارب الفورمولا إي المليئة بالحماسة والتشويق، مع انطلاق الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي Gen 2 في الجولة المؤهلة الأولى، التي تُقام بين الساعة 2:30 و3 بعد الظهر، للمرة الأولى في التاريخ ضمن مسار الدرعية.

وفي تمام الساعة 3:45، تنطلق السيارات الكهربائية الفاخرة متعددة الاستعمالات جاكوار I-PACE eTROPHY في جولة التجارب الحرة ضمن مسار شوارع فورمولا إي.

ويستعد سائقان سعوديان للمشاركة في الدورة الافتتاحية لسباق جاكوار I-PACE eTROPHY، وهي البطولة الدولية الأولى للسيارات الكهربائية، وسينطلق السائقان أحمد بن خنين وبندر العيسائي، ليمثلا المملكة خلال مشاركتهما في فريق المملكة لسباق السيارات، ليكونا من ضمن أول السائقين الذين سينطلقون على الحلبة، وسيحظى عشاق سباق السيارات بفرصة تشجيع السائقين خلال جولات التدريب الحرة في الساعة 3:45 اليوم، وسيتابعان مشاركتهما في نهائي البطولة في الساعة 12:50 ظهراً يوم السبت .

وبعد انتهاء فعاليات السباق الحماسية، يمكن للزوار الاستمتاع بالمناطق الثقافية والتراثية والترفيهية المُتعددة، التي تتيح لهم التعرف على الفنون والحرف التقليدية، والتجول ضمن أحد معارض الصور الضوئية الاستثنائية، وحتى الانطلاق في رحلة متميزة عبر التاريخ العريق للمملكة ضمن نفق السفر بالزمن الفريد من نوعه، وبالإضافة لذلك، ستزخر الأجواء بعروض الليزر المذهلة، التي تضفي مزيداً من البهجة على تجارب زوار مناطق المأكولات المتميزة.

وتتوافر تذاكر اليوم الواحد الخاصة بيوم الجمعة بأسعار تبدأ من 330 ريالا، إلى جانب التذاكر الشاملة للأيام الثلاثة من 950 ريالا عبر الموقع الإلكتروني (هنا).

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