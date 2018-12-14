شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوزع 66.6 طن من السلال الغذائية لنازحي الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 66 طنًا و 600 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة في مديريتي المقاطرة وطور الباحة بمحافظة لحج، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة، يستفيد من المشروع 5,400 نازح.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.

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