الان تتابع عاجل.. المملكة ترحب بما تم التوصل إليه في مشاورات السويد بشأن اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شعار وزارة الخارجية

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ترحيب المملكة بما تم التوصل إليه من اتفاق في مملكة السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي.

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