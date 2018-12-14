السعودية | السعودية: ملتزمون بالتوصل لحل سياسي يضمن استقرار اليمن

شكرا لقرائتكم السعودية: ملتزمون بالتوصل لحل سياسي يضمن استقرار اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة أن المملكة بقيادة #خادم_الحرمين_الشريفين و #ولي_العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في #اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر ترحيب السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة الشرعية اليمنية والوفد الحوثي.

واعتبر المصدر أن تسليم #ميناء_الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وشدد المصدر على ضرورة أن يغلب الحوثيون مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، لافتا إلى أن هذا ما سعت إليه السعودية ودول التحالف، "وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء".