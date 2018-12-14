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انت الان تتابع منعت الطاقم المتهم في المريضة المتوفاة من السفر.. "مستشفى الملك خالد بالخرج": لا خطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بمحافظة الخرج، أن حادثة المريضة المتوفاة لم تكن نتيجة خطأ طبي كما يدّعي ذووها، كما أكدت المستشفى أنها قامت بمنع الطاقم الطبي المباشر لحالتها من السفر.
وكشفت "إدارة المستشفى"، في بيان لها حول تفاصيل ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام حول وفاة مواطنة في المستشفى نتيجة خطأ طبي، وقالت إن ذوي المريضة -رحمها الله- قد تَقَدّموا بشكوى للمستشفى، وتم إحالتها إلى لجنة الأخطاء الطبية والمهنية بالمستشفى.
وأضافت: "النتائج الأولية للتحقيق أبانت أنه لا يوجد خطأ طبي، وتم التوصية بإحالتها إلى إدارة المتابعة بـ"صحة الرياض"، والتأكد من الإجراءات الطبية مع كامل الملف الطبي".
وتابعت: "تم منع سفر الفريق الطبي المعالج، ومن ثم إحالة النتائج إلى الهيئة الصحية الشرعية والتي تختص بالنظر في مثل هذه القضايا".
وتؤكد إدارة المستشفى حرصها على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى والأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة في ما يضمن حقوق المرضى، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين منها.
وفي ختام بيانها، تَقَدّمت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بأحرّ التعازي لأسرة الفقيدة؛ سائلين الله العلي القدير أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
منعت الطاقم المتهم في المريضة المتوفاة من السفر.. "مستشفى الملك خالد بالخرج": لا خطأعبدالسلام العنزي الخليج 365 2018-12-14
أكدت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بمحافظة الخرج، أن حادثة المريضة المتوفاة لم تكن نتيجة خطأ طبي كما يدّعي ذووها، كما أكدت المستشفى أنها قامت بمنع الطاقم الطبي المباشر لحالتها من السفر.
وكشفت "إدارة المستشفى"، في بيان لها حول تفاصيل ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام حول وفاة مواطنة في المستشفى نتيجة خطأ طبي، وقالت إن ذوي المريضة -رحمها الله- قد تَقَدّموا بشكوى للمستشفى، وتم إحالتها إلى لجنة الأخطاء الطبية والمهنية بالمستشفى.
وأضافت: "النتائج الأولية للتحقيق أبانت أنه لا يوجد خطأ طبي، وتم التوصية بإحالتها إلى إدارة المتابعة بـ"صحة الرياض"، والتأكد من الإجراءات الطبية مع كامل الملف الطبي".
وتابعت: "تم منع سفر الفريق الطبي المعالج، ومن ثم إحالة النتائج إلى الهيئة الصحية الشرعية والتي تختص بالنظر في مثل هذه القضايا".
وتؤكد إدارة المستشفى حرصها على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى والأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة في ما يضمن حقوق المرضى، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين منها.
وفي ختام بيانها، تَقَدّمت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بأحرّ التعازي لأسرة الفقيدة؛ سائلين الله العلي القدير أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
03:23 PM
أكدت بعد التحقيق إحالةَ النتائج الأولية إلى إدارة المتابعة بـ"صحة الرياض" للتأكد من الإجراءات
أكدت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بمحافظة الخرج، أن حادثة المريضة المتوفاة لم تكن نتيجة خطأ طبي كما يدّعي ذووها، كما أكدت المستشفى أنها قامت بمنع الطاقم الطبي المباشر لحالتها من السفر.
وكشفت "إدارة المستشفى"، في بيان لها حول تفاصيل ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام حول وفاة مواطنة في المستشفى نتيجة خطأ طبي، وقالت إن ذوي المريضة -رحمها الله- قد تَقَدّموا بشكوى للمستشفى، وتم إحالتها إلى لجنة الأخطاء الطبية والمهنية بالمستشفى.
وأضافت: "النتائج الأولية للتحقيق أبانت أنه لا يوجد خطأ طبي، وتم التوصية بإحالتها إلى إدارة المتابعة بـ"صحة الرياض"، والتأكد من الإجراءات الطبية مع كامل الملف الطبي".
وتابعت: "تم منع سفر الفريق الطبي المعالج، ومن ثم إحالة النتائج إلى الهيئة الصحية الشرعية والتي تختص بالنظر في مثل هذه القضايا".
وتؤكد إدارة المستشفى حرصها على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى والأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة في ما يضمن حقوق المرضى، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين منها.
وفي ختام بيانها، تَقَدّمت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بأحرّ التعازي لأسرة الفقيدة؛ سائلين الله العلي القدير أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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المصدر : الخليج 365
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