"الآسيوي" يختار عشرة نجوم شبان يتوقع بروزهم في كأس آسيا.. تعرّف عليهم

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محمد بن مسعود - الدمام - مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، نشر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم التقارير عن اللاعبين الشباب الذين يتوقع أن يتألقوا في النهائيات القارية.
وكانت النسخة الماضية عام 2015 في أستراليا شهدت سطوع النجم الأسترالي الصاعد آنذاك ماسيمو لونغو الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، كما برز الإيراني سردار أزمون الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً والذي سجل هدفين في البطولة.
وضمت القائمة اللاعبين:
السعودي تركي العمار، الفيتنامي نجوين كوانج، الكوري الجنوبي هوانج اين ، العراقي مهند علي، الياباني ريتسو دوان، القطري بسام هشام، الأوزبكي عزيز جون، التايلاندي سوباتشاي، الإماراتي خلفان مبارك، الفلسطيني محمد يوسف.
وقال الموقع في حديثه عن تركي العمار: "يعتبر تركي العمار واحداً من نجوم المستقبل للكرة السعودية، حيث إنه يمتلك قدرة عالية على التمرير والتحركات الذكية وإنهاء الفرص بدقة.
ويبلغ تركي من العمر 19 عاماً، وقد نال الشهر الماضي جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا 2018، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الفوز بلقب بطولة آسيا للشباب تحت 19عاماً 2018 وسجل في تلك البطولة 4 أهداف".
"الآسيوي" يختار عشرة نجوم شبان يتوقع بروزهم في كأس آسيا.. تعرّف عليهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-14
مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، نشر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم التقارير عن اللاعبين الشباب الذين يتوقع أن يتألقوا في النهائيات القارية.
وكانت النسخة الماضية عام 2015 في أستراليا شهدت سطوع النجم الأسترالي الصاعد آنذاك ماسيمو لونغو الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، كما برز الإيراني سردار أزمون الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً والذي سجل هدفين في البطولة.
وضمت القائمة اللاعبين:
السعودي تركي العمار، الفيتنامي نجوين كوانج، الكوري الجنوبي هوانج اين ، العراقي مهند علي، الياباني ريتسو دوان، القطري بسام هشام، الأوزبكي عزيز جون، التايلاندي سوباتشاي، الإماراتي خلفان مبارك، الفلسطيني محمد يوسف.
وقال الموقع في حديثه عن تركي العمار: "يعتبر تركي العمار واحداً من نجوم المستقبل للكرة السعودية، حيث إنه يمتلك قدرة عالية على التمرير والتحركات الذكية وإنهاء الفرص بدقة.
ويبلغ تركي من العمر 19 عاماً، وقد نال الشهر الماضي جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا 2018، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الفوز بلقب بطولة آسيا للشباب تحت 19عاماً 2018 وسجل في تلك البطولة 4 أهداف".
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
03:22 PM
مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، نشر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم التقارير عن اللاعبين الشباب الذين يتوقع أن يتألقوا في النهائيات القارية.
وكانت النسخة الماضية عام 2015 في أستراليا شهدت سطوع النجم الأسترالي الصاعد آنذاك ماسيمو لونغو الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، كما برز الإيراني سردار أزمون الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً والذي سجل هدفين في البطولة.
وضمت القائمة اللاعبين:
السعودي تركي العمار، الفيتنامي نجوين كوانج، الكوري الجنوبي هوانج اين ، العراقي مهند علي، الياباني ريتسو دوان، القطري بسام هشام، الأوزبكي عزيز جون، التايلاندي سوباتشاي، الإماراتي خلفان مبارك، الفلسطيني محمد يوسف.
وقال الموقع في حديثه عن تركي العمار: "يعتبر تركي العمار واحداً من نجوم المستقبل للكرة السعودية، حيث إنه يمتلك قدرة عالية على التمرير والتحركات الذكية وإنهاء الفرص بدقة.
ويبلغ تركي من العمر 19 عاماً، وقد نال الشهر الماضي جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا 2018، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الفوز بلقب بطولة آسيا للشباب تحت 19عاماً 2018 وسجل في تلك البطولة 4 أهداف".
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المصدر : الخليج 365
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