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محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيهات من تركي آل الشيخ أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مغادرة معتز هوساوي، مدافع فريق الأهلي إلى فرنسا لاستكمال فحوصاته الطبية. وقال اتحاد القدم: بناءً على توجيهات المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يغادر مساء اليوم إلى فرنسا مدافع المنتخب السعودي والنادي الأهلي معتز هوساوي برفقة رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي الدكتور مبارك المطوع لاستكمال الفحوصات الطبية وعرض حالته على أحد المستشفيات المتخصصة في إصابته".

معتز هوساوي يطير لفرنسا لعرض حالته الطبية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-14 أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مغادرة معتز هوساوي، مدافع فريق الأهلي إلى فرنسا لاستكمال فحوصاته الطبية. وقال اتحاد القدم: بناءً على توجيهات المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يغادر مساء اليوم إلى فرنسا مدافع المنتخب السعودي والنادي الأهلي معتز هوساوي برفقة رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي الدكتور مبارك المطوع لاستكمال الفحوصات الطبية وعرض حالته على أحد المستشفيات المتخصصة في إصابته". 14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440 02:57 PM بتوجيهات من تركي آل الشيخ بتوجيهات من تركي آل الشيخ أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مغادرة معتز هوساوي، مدافع فريق الأهلي إلى فرنسا لاستكمال فحوصاته الطبية. وقال اتحاد القدم: بناءً على توجيهات المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يغادر مساء اليوم إلى فرنسا مدافع المنتخب السعودي والنادي الأهلي معتز هوساوي برفقة رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي الدكتور مبارك المطوع لاستكمال الفحوصات الطبية وعرض حالته على أحد المستشفيات المتخصصة في إصابته".

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المصدر : الخليج 365