بالقانون.. "ترامب" يكرم الرئيس المصري الراحل أنور السادات

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانونًا لتكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

يأتي التكريم بعد تمرير الكونغرس الأمريكي الصيف الماضي مشروع هذا القانون، الذي يمنح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، اعترافًا بإنجازاته وإسهاماته من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل في 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وعام 1978، حصل السادات على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيغين، بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين في العام ذاته، عرف باسم "اتفاق كامب ديفيد".

ويعد أنور السادات (1918 ـ 1981) ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، وقاد مصر إلى أول انتصار عسكري على إسرائيل بعد اتخاذه قرار الحرب ضدها، والتي بدأت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.