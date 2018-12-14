تعيين "آل جابر" مساعداً لرئيس "جزائية الرياض المتخصصة".. تعرّف عليه

محمد بن مسعود - الدمام - بقرار من مجلس القضاء الأعلى

صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء، بتعيين القاضي الدكتور عبدالعزيز بن مداوي آل جابر مساعداً لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.

وقد عمل "آل جابر" رئيساً للمحكمة العامة بمحافظة يدمة بمنطقة نجران، ثم قاضياً في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، ثم قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة منذ بدايات إنشائها حتى صدور قرار المجلس بتعيينه الرئيس المساعد للمحكمة.

يُذكر أن "آل جابر" حصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من المعهد العالي للقضاء، وكان موضوع بحثه عن البصمة الوراثية "DNA" وتطبيقاتها القضائية، وهو كتاب مطبوع.

كما حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكانت أطروحته في كتاب "الشامل" تحقيقاً ودراسة، وقد اختير عضواً في اللجنة القضائية التحضيرية لمشروع مدونة الأحكام القضائية.

ومثل "آل جابر" وزارة العدل خارج المملكة في العديد من الملتقيات وورش العمل الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وزار ضمن وفد قضائي العديدَ من المحاكم في أوروبا وأمريكا، ومن أبرزها المحكمة العليا الفيدرالية بواشنطن دي سي.