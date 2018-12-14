السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد سير توزيع المواد الغذائية للنازحين من الحديدة إلى لحج



لحج 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، سير توزيع المواد الغذائية للنازحين من الحديدة إلى مديرية المقاطرة بمحافظة لحج .

وخلال الجولة التفقدية أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني بأن المركز قد اعتمد 926 سلة غذائية تزن 68 طنًا و 524 كيلو غرام للنازحين من الحديدة إلى محافظة

لحج.

كما أعرب الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المقاطرة طارق عبدالله محمد، عن سعادته بتدشين توزيع السلال الغذائية المقدمة من المركز لنازحي محافظة الحديدة في محافظة لحج، معبرًا عن شكره وامتنانه الجزيل لكل جهود المركز المساندة للشعب اليمني.

//انتهى//

13:57ت م

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لحج 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واستفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، سير توزيع المواد الغذائية للنازحين من الحديدة إلى مديرية المقاطرة بمحافظة لحج .وخلال الجولة التفقدية أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني بأن المركز قد اعتمد 926 سلة غذائية تزن 68 طنًا و 524 كيلو غرام للنازحين من الحديدة إلى محافظةلحج.كما أعرب الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المقاطرة طارق عبدالله محمد، عن سعادته بتدشين توزيع السلال الغذائية المقدمة من المركز لنازحي محافظة الحديدة في محافظة لحج، معبرًا عن شكره وامتنانه الجزيل لكل جهود المركز المساندة للشعب اليمني.//انتهى//13:57ت م0056

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