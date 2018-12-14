السعودية | تعيين العميد “الماضي” قائدا لقوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعيين العميد “الماضي” قائدا لقوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 42 دقيقة - 2:01 مساءً, 14 ديسمبر 2018 م المناطق - الرياض صدر قرار وزير الحرس الوطني بتعيين العميد عبدالحميد بن عبدالله العبدالعزيز الماضي، قائداً لقوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية. “المناطق” تبارك للعميد الماضي، سائلة الله أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صالح هذا البلد الأمين والوطن الغالي. وتأمل أن يكون التعيين دافعا له ولبقية زملائه في تأدية العمل على أكمل وجه للنهوض بالبلاد وتجويد الأداء في جميع الإدارات والأقسام

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