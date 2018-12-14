شكرا لقرائتكم صور.. وصول 14 شاحنة تحمل مساعدات غذائية إلى الجوف اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

وصلت اليوم، إلى محافظة الجوف 14 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على 4,200 سلة غذائية تزن 311 طنًا، سيتم توزيعها على النازحين والمتضررين في المحافظة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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