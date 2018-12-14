شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 14 شاحنة مقدمة من «سلمان للإغاثة» تحمل مساعدات غذائية إلى محافظة الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الجوف)

وصلت اليوم (الجمعة)، إلى محافظة الجوف 14 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على 4,200 سلة غذائية تزن 311 طنًا، سيتم توزيعها على النازحين والمتضررين في المحافظة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.