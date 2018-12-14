مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية على النازحين من الحديدة إلى لحج

محمد بن مسعود - الدمام - يستفيد من المشروع 5,400 نازح

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 66 طناً و600 كيلو جرام من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة في مديريتَي المقاطرة وطور الباحة بمحافظة لحج، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصّصة لنازحي محافظة الحديدة، يستفيد من المشروع 5,400 نازح.

يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.