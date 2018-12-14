مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية على النازحين من الحديدة إلى لحج

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 66 طناً و600 كيلو جرام من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة في مديريتَي المقاطرة وطور الباحة بمحافظة لحج، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصّصة لنازحي محافظة الحديدة، يستفيد من المشروع 5,400 نازح.
يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية على النازحين من الحديدة إلى لحجوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-14
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 66 طناً و600 كيلو جرام من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة في مديريتَي المقاطرة وطور الباحة بمحافظة لحج، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصّصة لنازحي محافظة الحديدة، يستفيد من المشروع 5,400 نازح.
يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
01:51 PM
يستفيد من المشروع 5,400 نازح
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 66 طناً و600 كيلو جرام من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة في مديريتَي المقاطرة وطور الباحة بمحافظة لحج، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصّصة لنازحي محافظة الحديدة، يستفيد من المشروع 5,400 نازح.
يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.
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المصدر : الخليج 365
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