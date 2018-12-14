التحقيق في مقتل شاب عُثر عليه مطعوناً بـ "شرائع مكة"

محمد بن مسعود - الدمام - ترجل من سيارته في قارعة الطريق وعليه آثار الدماء

تحقق شرطة الشرائع التابعة لشرطة العاصمة المقدّسة، في حادثة وفاة مواطن، ترجّل من سيارته بمخطط الشرائع 11 وعليه آثار دماء ثم فارق الحياة على قارعة الطريق.

وقالت مصادر لـ "الخليج 365"، إن شاباً في العقد الثالث من عمره شُوهد وهو يوقف سيارته من نوع "أنوفا أجرة" بجوار الحديقة العامة بمخطط الشرائع 11، وذلك في الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، ثم ترجّل منها نحو الشارع العام وسقط على الأرض وعليه آثار دماء.

وأضافت: عندما وصلت الجهات الأمنية تم الكشف على الشاب بمعرفة فرق الهلال الأحمر، واتضح أنه فارق الحياة إثر طعناتٍ تعرَّض لها.

ولاتزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها الموسعة لمعرفة مُلابسات الحادث، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.