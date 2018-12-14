اقتصادي / البورصة الأردنية تنخفض بنسبة 1.36 % في أسبوع



عمّان 07 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.36%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1829.2 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية خلال الأسبوع الماضي، نحو 4.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 3.0 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 51.3%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي 22.8 مليون دينار أردني تقريبًا مقارنة مع 15.1 مليون دينار أردني للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 14.2 مليون سهم نفذت من خلال 7160 صفقة.

// انتهى //

13:36ت م

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عمّان 07 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.36%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1829.2 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية خلال الأسبوع الماضي، نحو 4.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 3.0 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 51.3%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي 22.8 مليون دينار أردني تقريبًا مقارنة مع 15.1 مليون دينار أردني للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 14.2 مليون سهم نفذت من خلال 7160 صفقة.// انتهى //13:36ت م0053

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