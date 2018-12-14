

ستوكهولم 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

قال رئيس البرلمان السويدي أندرياس نولين: إن هناك احتمالات لإجراء انتخابات مبكرة ما لم تتمكن الأحزاب السياسية من إنهاء أزمة تركت البلاد دون حكومة جديدة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة التي أجريت في سبتمبر الماضي.

وأضاف نولين في بيان "بعد أن رفض البرلمان الموافقة على تعيين ستيفن لوفيان زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي رئيسًا للوزراء للمرة الثانية "الأحزاب تدفع السويد إلى انتخابات مبكرة". وأضاف "لذلك قررت أنه يجب أن أشرع في اتخاذ خطوات للاستعداد لذلك".

// انتهى //

13:29ت م

0048



ستوكهولم 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسقال رئيس البرلمان السويدي أندرياس نولين: إن هناك احتمالات لإجراء انتخابات مبكرة ما لم تتمكن الأحزاب السياسية من إنهاء أزمة تركت البلاد دون حكومة جديدة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة التي أجريت في سبتمبر الماضي.وأضاف نولين في بيان "بعد أن رفض البرلمان الموافقة على تعيين ستيفن لوفيان زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي رئيسًا للوزراء للمرة الثانية "الأحزاب تدفع السويد إلى انتخابات مبكرة". وأضاف "لذلك قررت أنه يجب أن أشرع في اتخاذ خطوات للاستعداد لذلك".// انتهى //13:29ت م0048

شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي / رئيس البرلمان السويدي: يجب الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .