السعودية اليوم / مقتل 20 مسلحًا من طالبان في هجوم جوي شرق أفغانستان



كابول 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

لقي 20 شخصًا حتفهم في هجوم جوي بإقليم كونار، شرق أفغانستان اليوم.

وأكد عضوا المجلس المحلي بالإقليم، ولايات خان وسعد الله، إن الـ 20 ينتمون لحركة طالبان، وبينهم قائد ميداني وخبير متفجرات معروف.

وقال سعد الله : إن نحو 20 مدنيًا أصيبوا في الهجوم الذي وقع بمنطقة "شولاتان" في "كونار".

// انتهى //

13:27ت م

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كابول 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسلقي 20 شخصًا حتفهم في هجوم جوي بإقليم كونار، شرق أفغانستان اليوم.وأكد عضوا المجلس المحلي بالإقليم، ولايات خان وسعد الله، إن الـ 20 ينتمون لحركة طالبان، وبينهم قائد ميداني وخبير متفجرات معروف.وقال سعد الله : إن نحو 20 مدنيًا أصيبوا في الهجوم الذي وقع بمنطقة "شولاتان" في "كونار".// انتهى //13:27ت م0047

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