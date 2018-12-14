السعودية اليوم / وصول 14 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل مساعدات غذائية إلى محافظة الجوف



الجوف 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

وصلت اليوم، إلى محافظة الجوف 14 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على 4,200 سلة غذائية تزن 311 طنًا، سيتم توزيعها على النازحين والمتضررين في المحافظة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

// انتهى //

13:18ت م

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الجوف 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسوصلت اليوم، إلى محافظة الجوف 14 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على 4,200 سلة غذائية تزن 311 طنًا، سيتم توزيعها على النازحين والمتضررين في المحافظة.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.// انتهى //13:18ت م0045

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