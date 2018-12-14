اقتصادي / الذهب يقترب من أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع



لندن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم، واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع جراء الارتفاع الذي يشهده سعر العملة الأمريكية.

وتراجع سعر أونصة الذهب 0.4% في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 1236.80 دولار للأونصة.كما هبطت العقود الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 1244.2 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر اونصة الفضة واحدًا بالمئة إلى 14.61 دولار للاونصة.

// انتهى //

13:18ت م

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لندن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم، واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع جراء الارتفاع الذي يشهده سعر العملة الأمريكية.وتراجع سعر أونصة الذهب 0.4% في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 1236.80 دولار للأونصة.كما هبطت العقود الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 1244.2 دولار.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر اونصة الفضة واحدًا بالمئة إلى 14.61 دولار للاونصة.// انتهى //13:18ت م0044

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