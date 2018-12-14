السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المغربية

الرباط 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بنتائج مفاوضات السويد بين أطراف الأزمة اليمنية، التي انعقدت تحت رعاية الأمم المتحدة، مبرزة اتفاق الطرفين على سحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة وميناءها، وإلى وقف إطلاق النار في المحافظة، في تطور مهم في اتجاه إيجاد حل للنزاع.وأشارت إلى أن اعضاء مجلس الأمن سيستمعون اليوم، إلى إحاطة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، حول التفاهمات التي جرى التوصل إليها، قبل النظر في مشروع قرار حول الموضوع.وتناولت صحف الجمعة التطورات السياسية في لبنان، لافتتة إلى أن الساسة اللبنانيين قد جددوا ثقتهم في التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة من أجل وضع حد للأزمة المستمرة منذ شهور.وتحدثت عن إعلان تركيا عزمها على بدء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا خلال أيام ضد المقاتلين الأكراد.وتطرقت الصحف إلى الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وتأكيد المدعي العام الفرنسي على أنه تم التعرف على هوية منفذ الاعتداء وأنه تم اعتقال أربعة من المقربين منه.وأخبرت عن انعقاد القمة الأوروبية التي ستخصص للنظر في خطط الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي "البريكست" مشيرة إلى أن القمة تنعقد وسط تصاعد حدة الخلافات الداخلية في المملكة المتحدة.وتابعت صحف المغرب نبأ إنهاء الكوريتين تدابير التحقق المشترك من سحب نقاط الحرسة في المنطقة المنزوعة السلاح.// انتهى //13:08ت م0041