السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية

الجزائر 7 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على ظاهرة الهجرة التي تستقطب يوميًا المزيد من الشباب الجزائري، وإعلان وزارة العمل والتشغيل عن خطة عاجلة لاستحداث برامج للتدريب المهني وتمويلات مالية تساعدهم على إنشاء مشاريع صغيرة.وأبرزت تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن طرفي الحرب في اليمن اتفقوا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وأن الاتفاق شمل نشر قوات محايدة وإقامة ممرات إنسانية، في انتظار بحث إطار سياسي في جولة مقبلة من الاجتماعات في يناير القادم.وتطرقت صحف الجمعة إلى الشأن الفلسطيني، مشيرة إلى مقتل جنديين إسرائيليين واصابة آخرين في عملية اطلاق نار قرب مستوطنة "جفعات آساف" في رام الله بالضفة الغربية، ردًا على استشهاد فلسطينيين اثنين، اتهما بتنفيذ عمليات ضد مستوطنين مؤخرًا.وفي الشأن الفرنسي، تابعت تطورات أزمة الحكومة مع محتجي "السترات الصفراء" المصرين على التظاهر غدًا السبت، للمرة الخامسة رغم إقرار زيادة الرواتب وتجميد الضريبة على المحروقات.وأشارت إلى مصرع المنفذ المحتمل لهجوم مدينة ستراسبورغ الفرنسية الذي تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين بالمدينة قبل يومين.كما تناقلت صحف الجزائر أنباء حادث القطار السريع الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة وخلف عشرات القتلى والجرحى.// انتهى //12:46ت م0040