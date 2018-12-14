اقتصادي / أسهم أوروبا تهبط بعد بيانات صينية ضعيفة

لندن 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسهبطت الأسهم الأوروبية بشدة في التعاملات المبكرة الجمعة، مع تجدد المخاوف بشأن استمرار الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين بفعل بيانات صينية ضعيفة.وانخفض مؤشر أسهم منطقة اليورو 1.4% بحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، حيث تراجعت معظم البورصات في أنحاء القارة.ونزل مؤشر قطاع منتجي السيارات ومورديها 2.6%، متصدرًا قائمة القطاعات الخاسرة في التعاملات المبكرة، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.9%.وتصدر المؤشر داكس الألماني قائمة الخاسرين وسط ضغوط على أسهم شركات التجزئة والسيارات والبنوك. وانخفض سهم دايملر 2.5% وكان من بين أكبر الخاسرين.وعزف المستثمرون عن الأسهم بعدما أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الصينية في نوفمبر نمت بأبطأ وتيرة منذ 2003، وأن الإنتاج الصناعي ارتفع بأقل وتيرة في نحو ثلاث سنوات مع استمرار تراجع الطلب المحلي. وتضررت أسهم شركات التجزئة وسلع الرفاهية الأوروبية من هذه البيانات، حيث تحقق تلك الشركات جزءًا كبيرًا من إيرادها في الصين.// انتهى //12:42ت م0039