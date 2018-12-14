السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 07 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، نبأ توقيع اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم بين المملكة العربية

وتناولت إعلان الكويت أن أعضاء مجلس الأمن سيستمعون اليوم إلى إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حول التفاهمات التي جرى التوصل إليها أمس بالسويد بين أطراف الأزمة اليمنية قبل النظر في مشروع قرار حول الموضوع.

وكتبت عن انطلاق فعاليات القمة الأوروبية للنظر في خطط الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي "البريكست" وسط تنامي حدة الخلافات الداخلية في المملكة، التي وصلت حد تصويت حزب المحافظين الحاكم على حجب الثقة عن رئيسته تيريزا ماي.

وعرجت على تأكيد الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية بنيامين غريقو، أنه طلب من أعضاء حركة السترات الصفراء التعقل وعدم تنظيم مظاهرات يوم السبت المقبل بسبب إنهاك قوى الأمن وعملية سترازبورغ الإرهابية.

وتحدثت صحف تونس عن مقتل عشرات المدنيين الطوارق بأيدي مسلحين جهاديين في شمال شرق مالي بالقرب من حدود النيجر.

// انتهى //

11:38ت م

0038



تونس 07 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، نبأ توقيع اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية أمس، بحضور خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد، في الرياض.وتناولت إعلان الكويت أن أعضاء مجلس الأمن سيستمعون اليوم إلى إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حول التفاهمات التي جرى التوصل إليها أمس بالسويد بين أطراف الأزمة اليمنية قبل النظر في مشروع قرار حول الموضوع.وكتبت عن انطلاق فعاليات القمة الأوروبية للنظر في خطط الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي "البريكست" وسط تنامي حدة الخلافات الداخلية في المملكة، التي وصلت حد تصويت حزب المحافظين الحاكم على حجب الثقة عن رئيسته تيريزا ماي.وعرجت على تأكيد الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية بنيامين غريقو، أنه طلب من أعضاء حركة السترات الصفراء التعقل وعدم تنظيم مظاهرات يوم السبت المقبل بسبب إنهاك قوى الأمن وعملية سترازبورغ الإرهابية.وتحدثت صحف تونس عن مقتل عشرات المدنيين الطوارق بأيدي مسلحين جهاديين في شمال شرق مالي بالقرب من حدود النيجر.// انتهى //11:38ت م0038

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .