

بكين 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

أظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن الإنتاج الصناعي الصيني نما 5.4% في نوفمبر على أساس سنوي، بينما زادت مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع عند 8.1%.

في المقابل زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بأفضل من المتوقع قليلا في أول 11 شهرًا من العام. وكان محللون قد توقعوا استقرار نمو الإنتاج الصناعي عند 5.9% في أكتوبر.

// انتهى //

11:34ت م

0036



بكين 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن الإنتاج الصناعي الصيني نما 5.4% في نوفمبر على أساس سنوي، بينما زادت مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع عند 8.1%.في المقابل زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بأفضل من المتوقع قليلا في أول 11 شهرًا من العام. وكان محللون قد توقعوا استقرار نمو الإنتاج الصناعي عند 5.9% في أكتوبر.// انتهى //11:34ت م0036

شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادي / نمو إنتاج الصين الصناعي ومبيعات التجزئة دون التوقعات في نوفمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .