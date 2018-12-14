السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة 07 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول آخر تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون الثنائي في مختلف المجالات.ونشرت إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن مشاورات السلام التي اختتمت أمس، بين طرفي النزاع اليمني بالعاصمة السويدية ستوكهولم، تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في المحافظة.وأنبأت صحف الجمعة، عن تقدم قوات سوريا الديمقراطية في بلدة هجين الواقعة في الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى مقتل فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في رام الله.وأبرزت صحف مصر، إعراب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن أمله في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بحلول نهاية العام الجاري.// انتهى //11:27ت م0034