السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيًا من محافظة الخليل



الخليل 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، 13 فلسطينيًا من محافظة الخليل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها بالمحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية وشهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في عدة أحياء من مدينة الخليل وبلدتي اذنا، وبيت كاحل غربًا، ويطا والظاهرية جنوبًا، طالت 13 فلسطينيا، بينهم النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل من بلدة الظاهرية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين وعبثت بمحتويات المنازل، وأخرجت آخرين للعراء وروعت الأطفال والآمنيين، خلال عمليات الاعتقال.

// انتهى //

11:25ت م

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الخليل 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، 13 فلسطينيًا من محافظة الخليل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها بالمحافظة.وأفادت مصادر أمنية ومحلية وشهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في عدة أحياء من مدينة الخليل وبلدتي اذنا، وبيت كاحل غربًا، ويطا والظاهرية جنوبًا، طالت 13 فلسطينيا، بينهم النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل من بلدة الظاهرية.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين وعبثت بمحتويات المنازل، وأخرجت آخرين للعراء وروعت الأطفال والآمنيين، خلال عمليات الاعتقال.// انتهى //11:25ت م0033

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