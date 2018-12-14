السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الأردنية



عمّان 07 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، توجيه العاهل الأردني عبدالله الثاني، الحكومة الأردنية بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه الأردنيين.

واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره التونسي خميس الجهيناوي، وتأكيدهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز تعاونهما دفاعيًا واقتصاديًا وتجاريًا بشكل أوسع وتنسيقا أكثر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلطت الضوء على المؤتمر الصحفي لوزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، والذي تناول جملة من القضايا المحلية.

وتابعت صحف الأردن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وآخر بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

// انتهى //

11:23ت م

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عمّان 07 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، توجيه العاهل الأردني عبدالله الثاني، الحكومة الأردنية بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه الأردنيين.واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره التونسي خميس الجهيناوي، وتأكيدهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز تعاونهما دفاعيًا واقتصاديًا وتجاريًا بشكل أوسع وتنسيقا أكثر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وسلطت الضوء على المؤتمر الصحفي لوزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، والذي تناول جملة من القضايا المحلية.وتابعت صحف الأردن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وآخر بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.// انتهى //11:23ت م0032

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