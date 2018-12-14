اقتصادي / تراجع مبيعات السيارات الجديدة بالاتحاد الأوروبي في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي

روما 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي.وألقت رابطة شركات تصنيع السيارات الأوروبية باللوم في هذا التراجع على معايير الانبعاثات الجديدة التي تم تطبيقها في الأول من سبتمبر الماضي.وذكرت الرابطة في بيان "قبل تطبيق اختبارات الانبعاثات الجديدة في سبتمبر، كان تسجيل السيارات الجديدة قفز بنسبة 2ر31% في أغسطس، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب في الشهور التالية".وزادت مبيعات السيارات في أغسطس بفضل الخصومات التي قدمتها الشركات قبل تفعيل معايير الانبعاثات الجديدة. وبشكل إجمالي، تم ترخيص قرابة 12ر1 مليون سيارة جديدة في نوفمبر.// انتهى //11:19ت م0029