سياسي / رئيس وزراء الصين يدعو لتعزيز التعاون مع الإكوادور في إطار "الحزام والطريق"

بكين 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسدعا رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" إلى تعزيز التعاون مع الإكوادور في إطار مبادرة "الحزام والطريق".وقال تشيانغ - خلال لقائه مع رئيس الإكوادور "لينين مورينو" في العاصمة بكين: إنه منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين قبل 38 عامًا، حقق التعاون بين الصين والإكوادور ثقة سياسة متبادلة عميقة ونتائج مثمرة، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني سيتعاون مع الإكوادور للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى مستوى جديد.وأضاف أن اقتصادي الصين والإكوادور مكملان لبعضهما البعض للغاية ويتمتعان بإمكانات ضخمة لتعزيز التعاون، مقترحًا الربط بين مبادرة "الحزام والطريق" التي اقترحتها الصين واستراتيجية التنمية في الإكوادور.وتابع أنه ينبغي استغلال الآليات القائمة بين البلدين على النحو الأمثل، وتعزيز التعاون في المجالات الرئيسة، ودفع التبادلات الاقتصادية والتجارية قدمًا ارتكازًا على مبادئ السوق والقواعد الدولية، ودفع التوازن التجاري وتعزيز التبادلات الشعبية.وأعرب تشيانغ عن أمله أن تتمكن الإكوادور من توفير بيئة أفضل للشركات الصينية من أجل تحقيق نتائج مربحة للجميع.من جانبه، ذكر رئيس الإكوادور "لينين مورينو" أن البلدين احترما ودعما بعضهما البعض، مشددًا على دعم بلاده الثابت لمبدأ "صين واحدة"، وتقديره لمساعدة الصين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، موضحًا أن الإكوادور عازمة على المشاركة في بناء مبادرة "الحزام والطريق" وتكثيف التعاون، وأن الشركات الصينية مرحب بها للاستثمار في الإكوادور مع توفير الدعم القانوني وبيئة أعمال جيدة.// انتهى //11:17ت م0028