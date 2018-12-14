سياسي / رئيس فنزويلا يأمر برفع حالة التأهب القصوى في البلاد



كراكاس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمرًا بوضع قوات البلاد المسلحة في حالة التأهب القصوى.

وقال مادورو اليوم: "أصدرت أمرًا لكل قواتنا العسكرية بأن تكون في حالة تأهب قصوى، وأن تحافظ على المستوى الأقصى للمرابطة والاستعداد والزعامة للتغلب على المؤامرات الإمبريالية وحفظ السلام".

وكان مادورو اتهم - في وقت سابق - الولايات المتحدة، بالتخطيط للإطاحة به، مشيرًا إلى أنها تضع خطة تهدف إلى إثارة العنف وتنظيم انقلاب لتعيين حكومة انتقالية في البلاد، بدعم من كولومبيا، بحسب قوله.

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10:22ت م

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كراكاس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمرًا بوضع قوات البلاد المسلحة في حالة التأهب القصوى.وقال مادورو اليوم: "أصدرت أمرًا لكل قواتنا العسكرية بأن تكون في حالة تأهب قصوى، وأن تحافظ على المستوى الأقصى للمرابطة والاستعداد والزعامة للتغلب على المؤامرات الإمبريالية وحفظ السلام".وكان مادورو اتهم - في وقت سابق - الولايات المتحدة، بالتخطيط للإطاحة به، مشيرًا إلى أنها تضع خطة تهدف إلى إثارة العنف وتنظيم انقلاب لتعيين حكومة انتقالية في البلاد، بدعم من كولومبيا، بحسب قوله.// انتهى //10:22ت م0025

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