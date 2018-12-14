السعودية | إحالة وكيلة وزارة التعليم “هيا العواد” للتقاعد نظامًا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إحالة وكيلة وزارة التعليم “هيا العواد” للتقاعد نظامًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:17 صباحًا, 14 ديسمبر 2018 م المناطق_الرياض قررت وزارة التعليم، إحالة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وكيل الوزارة للتعليم الموازي للتقاعد نظامًا.

وأوضحت وزارة التعليم، في قرار لوكيل الوزارة للموارد البشرية، أن ذلك يبدأ اعتبارًا من 1440/7/1هـ المقبل.

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