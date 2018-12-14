الان تتابع تفاصيل الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجبيل- الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل تعلن عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات. وقالت ان جميع الوظائف متاحة في كلية الجبيل الصناعية ولمزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي: https://rccis.bayt.com/ar/job-search-results

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