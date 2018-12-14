الليث.. حادث شنيع بين 3 مركبات على طريق الساحل نتج عنه 4 وفيات و6 إصابات

باشرت فرق مرور الليث، التحقيق في حادث مروري شنيع وقع بين ثلاث مركبات على طريق الساحل باتجاه ميقات يلملم، نتج عنه أربع وفيات وست إصابات جميعهم من الجنسية السعودية.
وتبين التفاصيل، أن مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة طريق الساحل بعد طفيل باتجاه الميقات، تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري بين ثلاثة أطراف؛ المركبة الأولى جيب صالون، والمركبة الثانية من نوع كامري، والثالثة من نوع جيب "اف جي"، نتج عنه ست إصابات وأربع وفيات من الجنسية السعودية.
وباشرت فرق الهلال الأحمر وأمن طرق الحادث، فيما شرع مرور الليث بالتحقيق فيه لمعرفة الأسباب التي أدت إليه بحكم الاختصاص.
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