اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على تدشين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة، جرى إعادة تأهيلها في كلية الشرطة بطرابلس، وتأكد السراج على أهمية إحياء قوات الشرطة والنهوض بتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة.وأشارت إلى لقاء وزير الداخليه فتحي باشا آغا مع وفدًا أمميًا في المجال الإنساني والإغاثي برئاسة أوسولا مولر، ومناقشتهم المواضيع التي تهم الوزارة، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وبينت صحف الجمعة لقاء وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي، ووزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، وذلك على هامش المؤتمر السابع لوزراء الاقتصاد والتجارة الأفارقة، تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وإعادة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.ونقلت قلق بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، إزاء الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي الراهن في جنوب البلاد.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات المدير الأقليمى للدول العربية في المنظمة الأممية، مراد وهبة، أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم بناء قدرات المؤسسات الليبية والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار طويلي الأمد.// انتهى //08:45ت م0010