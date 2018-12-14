السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية

إسلام آباد 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تأكيد القيادة العسكرية الباكستانية العزم على مواصلة العمليات العسكرية والأمنية للقضاء على الإرهاب الداخلي، ودعم المؤسسات الوطنية لضمان سيادة القانون والاستقرار والتقدم والإزدهار في البلاد.واهتمت باتفاق باكستان وإيطاليا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات السياسة والتجارة والاستثمار والدفاع والتعليم والسياحة.وتطرقت صحف الجمعة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لاحتواء الأزمة الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني لتنفيذه وتشغيله بأسرع وقت ممكن.وأشارت إلى تطورات الحملة الوطنية الجارية في باكستان لتعزيز مصادر المياه للحد من ظاهرة الجفاف والتصحر التي تواجهها بعض المناطق في البلاد.وعرجت على التحديات التي يواجهها سكان المناطق الشمالية من باكستان بسبب موجة البرد القارس.أفغانيًا.. تناقلت الصحف إعلان الجيش الأفغاني عن مقتل 15 مسلحًا على الأقل إثر غارات جوية شنتها القوات الأمريكية بطائرات بدون طيار على إقليمي غزني وبكتيكا جنوب شرق البلاد.وتابعت الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام في أفغانستان، ومساعي باكستان لإنجاح عملية التسوية السياسية الأفغانية.كما تناقلت صحف باكستان أنباء حادث القطار السريع الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة وخلف عشرات القتلى والجرحى.// انتهى //08:37ت م0009